Barınakta sevinçli bayram mesaisi
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Barınakta sevinçli bayram mesaisi

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, gelen ihbarlar doğrultusunda doğum yapmakta güçlük çeken bir kediyle zehirlenen bir kedinin imdadına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişerek müdahale etti.

Barınakta sevinçli bayram mesaisi
25.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:12

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, gelen ihbarlar doğrultusunda doğum yapmakta güçlük çeken bir kediyle zehirlenen bir kedinin imdadına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişerek müdahale etti. Barınakta operasyona alınan hamile kedi, iki erkek yavru doğurdu. Zehirlenen kedi ise sağlığına kavuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar doğrultusunda doğum yapmakta güçlük çeken bir kedi ile zehirlenen bir kedinin imdadına, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri yetişti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü aynı saatlerde gelen ihbarlar için iki ayrı ekip yönlendirilerek kediler hiç bekletilmeden Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'ne getirildi. Kedilere müdahale eden Veteriner Hekim Oğuzhan Erçel, ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine gittiklerini belirterek "Vakaları, icapçı veteriner hekim olduğum için bana getirdiler. Bir kedimizin durumu güç doğumdu, diğerinin ise zehirlenme. İkisine müdahalemizi yaptık. Barınağımıza giderek hamile kedimiz için operasyona başladık. Operasyonumuz gayet başarılı geçti. İki sağlıklı erkek yavru kedimiz doğdu. Annelerinin durumu iyi, yavrularını besleyebiliyor. Bayram günü bizler için iki güzel bayram şekeri oldu. Diğer kedimiz de yaklaşık iki aylık, kısa zamanda toparlanacak. Sonrasında sahiplendirme çalışmalarına başlayacağız. Bugün 10'a yakın vaka getirildi buraya. Hemen hemen her gün durumumuz böyle. Yaralı ya da hasta bir hayvan gördüklerinde bizlere ulaşan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Büyük bir özveriyle 7 gün 24 saat aralıksız olarak yaralı ve hasta hayvanları iyileştirmek için görev başında olan barınak çalışanları, aynı zamanda bakımevi işlemlerine de devam ediyor. Vatandaşlar, yaralı bir hayvan gördüklerinde 444 40 10 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunabilirler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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