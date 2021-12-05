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Barınakta kış hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Barınakta kış hazırlıkları tamamlandı Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, kış hazırlıklarını tamamladı.

Barınakta kış hazırlıkları tamamlandı

ANKARA - Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, kış hazırlıklarını tamamladı. Konulan paletler ve bakımı yapılan ısıtma sistemleriyle sahipsiz hayvanlar, kışı daha korunaklı bir ortamda geçirecek.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanların Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, soğuk hava koşullarının hakim olacağı kış ayı öncesi barınakta yaşam ortamını iyileştirme çalışmalarını tamamladı. Sokak hayvanlarının soğukla temasını kesmek için temin edilen 40 palet koğuşlara yerleştirildi. Bunun yanı sıra Yavru Sahiplendirme ve Ameliyathane koğuşlarının ısıtma sistemine de gerekli bakım, onarım yapıldı.

Kış koşullarına yönelik sokak hayvanlarına özel sağlık bakımı ve beslenme takviyesi de uygulanan merkezde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Sahipsiz Sokak Hayvanların Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kar yağışıyla birlikte besleme noktalarına mama dağıtımı için de ön çalışmalarını tamamladı.

Barınakta kış hazırlıkları tamamlandı

Barınakta kış hazırlıkları tamamlandı

Barınakta kış hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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