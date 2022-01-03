Barınaklar çözüm mü?

GAZİANTEP (DailyMotion.com) - Gaziantep'te pittbull cinsi iki köpeğin 4 yaşındaki Asiye'yi ağır yaralaması, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmaları da gündeme taşıdı. Türkiye'de sokaklarda yaşayan en az 2 buçuk milyon hayvanın olduğu tahmin ediliyor.

Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak — Haberler (@Haberler) December 28, 2021

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