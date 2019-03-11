Barınak Görevlilerine Kızıp Kafesteki Köpekleri Salıverdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde barınak görevlilerine tepki gösteren kadın, kafesleri açarak köpekleri salıverdi.

Kaynar mevkisindeki Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne gelen bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle barınak girişindeki raylı kapıya taşla zarar vermeye çalıştı.

Bu sırada görevlilerce açılan kapıdan içeri giren kadın, kısa süre görevlilerle tartıştı.

Daha sonra kafeslerin olduğu alana yönelen kadın, bazı kafeslerin kapılarını açarak sokak köpeklerini serbest bıraktı.

Kafeslerden çıkarak kaçan 100'e yakın köpekten çoğu yakalanarak tekrar barınağa getirildi.

Henüz kimliği öğrenilemeyen kadın ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Atare, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadının barınağa taksiyle geldiğini belirterek, "Kaçan köpeklerin çoğunu yakaladık. Olayla ilgili kadından şikayetçi olduk." ifadesini kullandı.

Öte yandan olay anı, barınağın güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: AA