Barınak Filmi

25.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:58

Yönetmenliğini Lilly Heart Marriott ve senaristliğini ise yönetmenle birlikte Sina Sultani ve Katlin Wright'ın üstlendiği filmin başrollerinde Christopher Foran, David Watkins ve Robyn Westcott yer alıyor.

Yönetmen: Lilly Heart Marriott

Senaryo: Lilly Heart Marriott, Sina Sultani, Katlin Wright

Oyuncular: Donald Auger, Angela Mercy Bower, Christopher Foran, Jemma Hendricks, Candice Hunter, Elysha Jackson, Adam Manfredi, Don McLeod, Bill McNaughton, Sean Millington, Vladimir Raiman, Brianna Sacry, Curtis Steeksma, Tabatha Visutskie, Robyn Westcott, Colby Winfield, David Watkins, Matt Briard, Reanna Cameron, Shawn Clark, Kuctova Ivica, Eunice Kang

Filmin Türü: Macera

Orijinal Adı: Sanctuary

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 87 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 27.12.2019



Barınak Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com