Barınağa kabul edilmeyen köpeğini, bagaja kilitledi

23.08.2019 16:53

ABD'de bir kadın köpeğini barınağa bırakmak istedi. Ancak, barınaktaki yetkililer, barınakta yer kalmadığı için köpeği alamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine sinirlenerek, köpeği otomobilinin bagaj kısmına koyan kadın, ihbar üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Florida eyaletinin Brevard bölgesinde meydana geldi. Brevard Polis Departmanı'nın yaptığı açıklamaya göre, Sara Perry isimli kadın, bölgedeki bir hayvan barınağına giderek; yetkililere köpeği barınağa kabul etmelerini ya da 'uyutmalarını' söyledi. Barınaktaki yetkililer ise kadına, köpeği 'uyutmayacaklarını' ve de yer kalmadığı için köpeği kabul edemeyeceklerini açıkladı. Bunun üzerine kadın park halindeki aracına dönerek, köpeği otomobilinin bagaj kısmına koydu ve barınağı bu şekilde terk etti. Bunu gören barınak yetkilileri ise otomobilin plaka numarasını alarak durumu polise ihbar etti.

Polis, ihbar üzerine kadının yerini tespit ederek, kadını 'hayvan istismarı' suçundan gözaltına aldı. Öte yandan, iyi bakılmadığı belirlenen köpeğin bölgedeki hayvan bakım merkezine gönderildiği ve burada tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA