Barın Katliamı nedir? Barın Katliamı ne zaman nerede oldu? Barın nerede?
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Barın Katliamı nedir? Barın Katliamı ne zaman nerede oldu? Barın nerede?

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Barın Katliamı nedir? Barın Katliamı ne zaman nerede oldu? Barın nerede?

Siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından biri olan Barın Katliamı vatandaşların da merak konusu oldu. Peki, Barın Katliamı nedir? Barın Katliamı ne zaman nerede oldu? İşte, detaylar…

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Barın Katliamı'nın yıl dönümü siyaset dünyasında sert diyaloglara neden oldu. Siyasi liderler konu hakkında paylaşımlar yaparken Barın Katliamı nedir? Barın Katliamı ne zaman nerede oldu, merak edildi.

BARIN KATLİAMI NEDİR?

Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla Barın Katliamı hakkında açıklamalar yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Birliği ve Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, "Doğu Türkistan'daki esaretin son bulması için Çin işgaline karşı verilen bağımsızlık ve hürriyet mücadelesini anmak ve soykırımları lanetlemek için buradayız." dedi.

Doğu Türkistanlıların 4 büyük katliama maruz kaldığını dile getiren Oğuzhan, yaşanan katliamları gündeme getirerek davalarına sahip çıktıklarını ve nesillere aktardıklarını vurguladı.

Oğuzhan, "Doğu Türkistan 1949'da Çin'in esaretine girdikten sonra; Çinlileştirilme, demografik yapısını bozma, milli ve dini örf, adet, inanç ve vicdan özgürlüğü gibi bütün bu değerlerimizin yok edilmesine yönelik sistematik çalışma yürütmektedir. Ve birçok soykırım amaçlı operasyonlar düzenlendi. Anmakta olduğumuz Barın Katliamı, Gulca Katliamı, Urimçi Katliamı ve İlişgu Katliamı gibi son çeyrek asırdır Doğu Türkistan'da direnişe güç veren bu katliam günleri evlatlarımızın, bizim ve davamızın ileri taşınması için çok önemlidir. Yaşanan katliamları hatırlayarak bu meşaleyi evlatlarımıza ulaştırıyoruz, davamıza sahip çıkıyor ve gündeme getiriyoruz.Doğu Türkistan 21'inci yüzyılda insanoğlunun görmediği etnik, kültürel, fiziki ve dini soykırımlara maruz bırakılmaktadır." dedi.

"70 yıldır verilen mücadele ve direniş kırılmak üzere"

Çin'in İslam'a ve kutsallarına iğrenç saldırılarda bulunduğunu aktaran Oğuzhan, gerçekleştirilen ahlaksız projelerle de aile yapılarının bozulmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Oğuzhan, "Doğu Türkistan'daki soykırım harekatının durdurulması için Türkiye halkının, Anadolu insanının, siyasi partilerin ve devletimizin üzerlerine düşen bu vazifeyi ifa etmeleri için çağrıda bulunuyoruz. 4 sene içerisinde yapılan toplu soykırım neticesinde şu an dini, milli ve kültürel değerlerimiz elimizden alınmış durumda. 16 bin camimiz yıkılmış vaziyette. Geriye kalan yaklaşık 14 bin camimiz ise çeşitli eğlence merkezleri olarak kullanılmaktadır. İslam dininin kalplerimizde, evimizde, elbiselerimizde ve sokaklarımızda olmasına tahammül edilmemektedir. İslam dini askıya alınmış durumda. 70 yıldır verilen mücadele ve direniş kırılmak üzere. 70 yıldır muhafaza edilen dini değer, İslami inanç ve milli örf, adet ve kimlik yok edilmektedir. Doğu Türkistan halkına sen Müslüman mısın diye sorulduğunda Elhamdülillah ben Müslümanım diyemiyor. Domuz eti zorla yediriliyor. Çocuklarımız anaokulundan itibaren evlerinden alınıyorlar. İnsani ahlaktan nasibini alamayan bu Çin topluluğu, değerlerimizi çiğneyerek evlerimizde beraber kalmaktadır. Bunu 'Kardeş Aile' kapsamında yapmaktadır. Neslimizin yok olması için kürtaj, aşılama ve kısırlaştırma yapılmaktadır." diye konuştu..

Kaynak: ilkha.com

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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