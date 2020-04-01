Barık ailesi yeni evine kavuştu ADANA'da, evlerinin duvarları yıkılmak üzere olan ve yardım çağrısında bulunan İbrahim (41) ve Sevda Barık (44) çifti, yeni evlerine kavuştu.

ADANA'da, evlerinin duvarları yıkılmak üzere olan ve yardım çağrısında bulunan İbrahim (41) ve Sevda Barık (44) çifti, yeni evlerine kavuştu. Sevda Barık, 2007 yılında dalak ve karaciğer büyümesi nedeniyle hayatını kaybeden kızına bu mutluluğu yaşatamadığını ancak diğer çocuklarını temiz bir evde büyüteceği için mutlu olduğunu söyledi.

İnşaatlarda işçi olarak çalışan İbrahim Barık, 25 yıl önce amcasının kızı Sevda Barık ile evlendi. Barık çiftinin bu evlilikten 4'ü kız 2'si erkek 6 çocuğu oldu. Çift, kız çocukları Esra Barık'ı 11 yaşındayken 2007 yılında dalak ve karaciğer büyümesi nedeniyle kaybetti. Çift, çocukları Şule Barık (11) ile İbrahim Barık'ın da (6) aynı hastalığa yakalandığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

BARIK AİLESİNE YENİ EV YAPILDIÇocuklarının tedavisi için işinden ayrılan İbrahim Barık, ailesiyle birlikte Ankara'ya gitti. 2 yıldır çalışamayan baba Barık, bu sürede maddi imkansızlıklarla boğuşmaya başladı. Çocukların tedavisinin ardından Ocak ayında Adana'ya dönen Barık ailesi, kentte yaşanan yoğun yağış nedeniyle duvarları çöken ve yıkılma tehlikesi olan evlerini görünce, şok yaşadı. İki odalı, üzeri çinko ile kaplı evlerinden gidecek başka yerleri olmayan Barık ailesi, yardım beklediklerini söyledi. Bu yardım çağrısına kulak veren televizyoncu Hakan Ural, aileye yeni bir ev yaptırılması için harekete geçti. Barık ailesi, 2 buçuk aylık bir çalışmanın ardından yeni evlerine kavuştu.'ÖLEN ÇOCUĞUMA BU MUTLULUĞU YAŞATAMADIM'Yeni bir evleri olduğu için mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Sevda Barık, "Önceki evimle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Önceden evimde hijyen yoktu. Şimdi çocuklarımı temiz bir evde tuttuğum için çok mutluyum. Bizi mutlu edenlerden Allah razı olsun. Bu sevinci, önceki çocuğuma veremedim ama şimdiki çocuklarıma verdiğim için çok mutluyum. Evi görünce kendimi hayalin içerisinde sandım. Hala inanamıyorum" dedi.Baba İbrahim Barık ise ailesinin çok mutlu olduğunu belirterek, "Evimin yapılması 2 buçuk ay sürdü. İçine girince inanamadık, hala inanamıyoruz. Hakan Ural başta olmak üzere tüm yardımseverlerden Allah razı olsun" diye konuştu.Yardımcı olanlara sevgilerini gönderdiğini dile getiren Şule Barık ise, "Evimiz yapıldığı için ben de ailem de çok mutlu olduk. Eski evimize üzülmüştüm ama artık mutluyuz. Sanki rüyaymış gibi geliyor. Tüm yardımseverlere, Hakan ağabeyime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA