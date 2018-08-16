Barguzu Caddesi Yenileniyor

Yeşilyurt ilçesindeki 3,6 kilometre uzunluğundaki Barguzu Caddesi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor,

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barguzu Caddesi'nde üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırım, otopark, yol, bisiklet yolları, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

Kaldırım çalışmalarının büyük bölümü tamamlandığı caddede, yolun büyük bir bölümündeki sıcak asfalt serimi de tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin önceki yıllarda açtığı Çiftlik Caddesi ile birleşen Barguzu Caddesi, çevre yolu batı trafiğinin yoğunluğunu da azaltıyor.