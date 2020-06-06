Baretli ve işçi yelekli silahlı saldırganın kaçma anı kamerada
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Baretli ve işçi yelekli silahlı saldırganın kaçma anı kamerada

Maltepe'de beyaz baret takan ve turuncu işçi yeleği giyen kişi, cadde üzerinde bir kişiyi silahla yaraladı.

Baretli ve işçi yelekli silahlı saldırganın kaçma anı kamerada
06.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:55

Maltepe'de beyaz baret takan ve turuncu işçi yeleği giyen kişi, cadde üzerinde bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, şüphelinin kaçtığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün saat 10.30 civarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde beyaz baret ve turuncu yelekle görevli gibi bekleyen bir kişi elindeki silahla başka bir kişiye 4 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan ve bacağından yaralanan şahıs, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Şüpheli şahsın olaydan sonra kaçma açma kameralara yansıdı.

"ELİNDE SİLAHLA KAÇIYORDU"

Mahalle esnaflarından Bilal Bayrak, "İçeride oturuyordum. Silah sesi duyunca dışarı çıktım. O sırada başında baret olan ve iş elbiseli bir şahıs elinde silahıyla E-5'e doğru hızlıca kaçıyordu. Burada vurduğu kişiyi alıp hastaneye götürdüler. Birkaç dakika içinde oldu, bitti. 4-5 el ateş etmiş. Ama biri isabet etmiş" dedi.

Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polisler saldırganı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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