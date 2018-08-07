Bardaki Kavgada Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

- BARDAKİ KAVGADA TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

LONDRA - İngiltere'nin Wolverhampton kentinde bir barda iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Başlarda iki kişinin kavgası olarak devam eden ve bir tarafın diğerini darp ettiği kavga, dövülen şahsın arkadaşlarının müdahalesiyle bir anda tersine bir hal aldı. Uzun süre darp edilen kişi kaçarken, onu döven kişi ve arkadaşı ise aldıkları darbelerle yere yığıldı.

Kavganın sonundaysa sırayla herkes barı terk etti.