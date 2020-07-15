Bardakçı koyunun gözdesi oldu Bodrum'da tatil yapan şarkıcı Banu Karaca bardakçı koyunun gözdesi oldu.

Bodrum'da tatil yapan şarkıcı Banu Karaca bardakçı koyunun gözdesi oldu. Karaca, sesi gibi fit vücuduyla da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Azka müzik etiketiyle geçtiğimiz ay çıkardığı yeni teklisi "Heveslenme" ile müzik piyasasını alt üst ederek dijital platformlarda en çok dinlenenler arasına girmeyi başaran şarkıcı Banu Karaca, Bodrum Bardakçı Koy'undaki Azka Otel'in plajında görüntülendi.

Uzun süre plajda güneşlenirken kitap okuyan Soprano Banu, pandemi sürecinde tüm önlemler alınarak çekilen yeni şarkısı "Heveslenme" klibinin yorgunluğunu denize girerek ve güneşlenerek attı. Fit vücudu dikkatlerden kaçmayan Banu'un neşeli tavırları da dikkatlerden kaçmadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA