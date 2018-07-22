Bardakçı'da Çok Amaçlı Salon Açıldı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde çok amaçlı salon açılış töreni yapıldı.

Törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 24 Haziran seçimlerinde Demirci'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye büyük destek verdiğini belirtti.

AK Parti belediyeciliğinin hizmet ürettiğini, geleceğe yönelik kalıcı hizmetleri vatandaşa sunduğunu kaydeden Özkan, "İnşallah yerel seçimlerde de Büyükşehir Belediyesini kazanarak, AK Parti Belediyeciliğini tüm Manisa'ya yapılacak hizmetlerle göstereceğiz." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da en güzel hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklaırını ifade ederek, "Bardakçı mahallemize 600 metrekare büyüklüğünde 2 katlı çok amaçlı salon yaparak bugün hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun gibi Ahmetler, İcikler, Güveli mahallelerimizde de çok amaçlı salon inşaatlarımız hızla devam ediyor. Geleceğe hizmet verecek, kalıcı yatırımları ilçemize kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.