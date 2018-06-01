Barda Maç İzledikten Sonra Sızan Genç Kız, 4 Kişinin Tecavüzüne Uğrayıp Öldürüldü

21 yaşındaki Nong Gift, arkadaşlarıyla birlikte Tayland'ın Chanthaburi bölgesindeki bir barda, Şampiyonlar Ligi final maçını izledi.

BARDA SIZDI

Arkadaşları barı terk edince genç kadın bir başka grupla birlikte eğlenmeye başladı. Gruptaki dört erkek, sızan Nong Gift'i bir kadın arkadaşlarının yardımıyla bardan dışarı çıkardı.

ALIP GÖTÜREN GRUP TECAVÜZ ETTİ

Yerel basındaki haberlere göre; daha sonra bu erkeklerin toplu tecavüzüne uğrayan kadın, dövülerek öldürüldü.

KADINI GÖTÜRDÜKLERİ ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINDA

Bu dört erkeği tutuklayan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Güvenlik kameraları zanlıların kadınla birlikte bardan çıkışını gösterirken, polis de gruba olay yerinde canlandırma yaptırttı.

Maktulün akrabaları, zanlıların Nong Gift'e uyuşturucu vererek bayılttığını öne sürdü.