Barda Maç İzledikten Sonra Sızan Genç Kız, 4 Kişinin Tecavüzüne Uğrayıp Öldürüldü
Tayland'da Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bara giden kadın, 4 erkeğin toplu tecavüzüne uğradıktan sonra vahşice öldürülürken bardan çıkış anları güvenlik kameralarına takıldı
21 yaşındaki Nong Gift, arkadaşlarıyla birlikte Tayland'ın Chanthaburi bölgesindeki bir barda, Şampiyonlar Ligi final maçını izledi.
BARDA SIZDI
Arkadaşları barı terk edince genç kadın bir başka grupla birlikte eğlenmeye başladı. Gruptaki dört erkek, sızan Nong Gift'i bir kadın arkadaşlarının yardımıyla bardan dışarı çıkardı.
ALIP GÖTÜREN GRUP TECAVÜZ ETTİ
Yerel basındaki haberlere göre; daha sonra bu erkeklerin toplu tecavüzüne uğrayan kadın, dövülerek öldürüldü.
KADINI GÖTÜRDÜKLERİ ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINDA
Bu dört erkeği tutuklayan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Güvenlik kameraları zanlıların kadınla birlikte bardan çıkışını gösterirken, polis de gruba olay yerinde canlandırma yaptırttı.
Maktulün akrabaları, zanlıların Nong Gift'e uyuşturucu vererek bayılttığını öne sürdü.
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Hakk etmiş ne işin var orada kaşıntıyı götürdüler....birde işin öbür tarafı var...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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insanın erkekliğinden utandırıyor şerefsizler. Hayvansınız diyeceğim ama hayvanlarda tecavüz etmek yok. ne olduğu belirsiz mahlukatlar..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bir bayan cok dikkatli olacakCevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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pis nefis her sey yaptiriyor,Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Arkadaşları neden bırakıp gidiyor? Benim arkadaşım sızıp kalıcak , sırtımda olsa taşırım. . olmazsa yardım isteyip taşınır . . Bırakıp gitmek ne demek ya ! Gerçekten o akşam orada arkadaş olarak kimsesi yokmuş zavallı kızın.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır