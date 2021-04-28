Barda koronaya meydan okuyan 43 kişiye 135 bin lira ceza

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence mekanında bulunan 43 kişiye 135 bin 450 TL ceza kesildi.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence mekanında bulunan 43 kişiye 135 bin 450 TL ceza kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine denetim yaptı. Denetimlerde Cemaliye Mahallesi Abidin Efendi Sokak'ta faaliyet gösteren bir eğlence mekanının pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği ve ve içeride 43 kişinin canlı müzik eşliğinde eğlendikleri tespit edildi. Polis, iş yeri sahibi ve 43 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 135 bin 450 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca iş yerinin TAPDK belgesi olmadığı tespit edilerek, iş yerindeki yaklaşık 130 şişe içki muhafaza altına alındı. Şahısların yapılan kimlik kontrollerinde 1 şahsın parada sahtecilik, 1 şahsın basit yaralama suçundan aranması olduğu anlaşılarak, şahıslar gözaltına alındı. İş yerinde çalışan şahısların kimlik bildirimlerinin ve işletmenin canlı müzik ruhsatının da olmadığı tespit edilerek Çorlu zabıta görevlilerine bilgi verilerek, iş yerinin mühürlenmesi için gerekli idari süreç başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı