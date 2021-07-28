Barda çıkan silahlı kavga sokağa döküldü 3 yaralı
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Barda çıkan silahlı kavga sokağa döküldü 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da barda çıkan ve sokağa taşan silahlı kavgada Çetin Y. bacağından, Arif O. karnından ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise ayağından vurularak yaralandı.

ADANA'da barda çıkan ve sokağa taşan silahlı kavgada Çetin Y. bacağından, Arif O. karnından ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise ayağından vurularak yaralandı. Olayından kaçmaya çalışan 3 şüpheli ise polis ve mahalle bekçileri tarafından yaralamada kullanılan tabanca ile yakalandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kapalı olan barda henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Barda ismi öğrenilemeyen bir kişinin ayağından tabanca ile yaralanmasının ardından sokağa taşan kavgada Çetin Y. bacağından, Arif O. ise karnından yaralandı. Bu sırada devriye görevinde bulunan mahalle bekçilerinin olayı fark edip, telsiz anonsuyla bildirmesi üzere olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın sonrası kaçmaya çalışan şüpheliler Ramazan Ş., Hasan Ali U. ile Doğukan U., polis ve mahalle bekçileri tarafından yaralamada kullandıkları tabanca ile kısa sürede yakalandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Barda çıkan silahlı kavga sokağa döküldü 3 yaralı
Barda çıkan silahlı kavga sokağa döküldü 3 yaralı
Barda çıkan silahlı kavga sokağa döküldü 3 yaralı
Barda çıkan silahlı kavga sokağa döküldü 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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