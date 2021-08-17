Barda çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
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Barda çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu

Barda çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eğlenmek için gittikleri barda yaşanan kavgada kan aktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eğlenmek için gittikleri barda yaşanan kavgada kan aktı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. İddiaya göre bara gelen D.G. (35), A.G. (44), M.G. (25) ve A.G. (32) bir süre sonra işletme sahipleri ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine bekçi ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bekçiler tarafından bardan çıkarılan şahıslardan birisi bıçak çekmesi üzerine olay yerine takviye destek için polis ekipleri geldi. Kavgaya karışan kişilerin yüzlerinin kanlar içinde kaldığı görüldü. Ekipler tarafından kelepçelenen şahıslar darp raporu alınması için önce hastaneye daha sonra ifadeleri alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Barda çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Barda çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Barda çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Barda çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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