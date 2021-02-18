Barclays potansiyel batık krediler için 4,8 milyar sterlin ayırdı

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays, verilen yaklaşık 4,8 milyar sterlin hacmindeki kredinin batık krediye dönüşebileceğini bildirdi.

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays, verilen yaklaşık 4,8 milyar sterlin hacmindeki kredinin batık krediye dönüşebileceğini bildirdi.

Bankadan mali verilerine ilişkin yapılan açıklamada, bankanın 2020 yılında vergilendirme öncesi gelirlerinin yüzde 30 azalarak 3,1 milyar sterline gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, bankanın verdiği kredilerden 4,8 milyar sterlinin geri ödemesinin yapılamama olasılığı bulunduğunu, bu olasılığa karşı meblağın banka tarafından kenara ayrıldığı bildirildi.

Analistlerin beklentisi, bankanın batık kredilere karşılık kullanılmak üzere 5 milyar sterlin ayrılması yönündeydi.

Açıklamada, bankanın üst yöneticisi Jes Staley'e yıllık 843 bin sterlinlik bonus ödemesi dahil 4 milyon sterlin verildiği de hatırlatıldı.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Staley, "Barclays iyi sermayelendirilmiş pozisyonunu koruyor. Bozulmalara karşı korumasını almış durumda, yüksek likiditeye sahip ve rekabetçi piyasa pozisyonuna sahip." dedi.

Bankanın Londra borsası FTSE 100 endeksindeki hisseleri verilerin açıklanmasının ardından yüzde 3,5 seviyesinde değer kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran