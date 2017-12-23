Barcelonalı Messi, Real Madrid Maçında Kramponsuz Asist Yaptı
Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Messi, Real Madrid'i 3-0 yendikleri maçta kramponsuz asist yaparak bir ilke daha imza attı.
İspanya La Liga'da Barcelona, konuk olduğu Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 14'e çıkardı.
Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i Suarez, Messi ve Vidal'in golleriyle 3-0 yenerken maçta ilginç bir an yaşandı. Lionel Messi, Barcelona'nın El Clasico'da attığı 3. goldeki asistini, sağ ayağında krampon olmadan yaptı.
GOLÜ ALEIX VIDAL ATTI
Lionel Messi, ayağında krampon olmadan asist yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Messi'nin pasını gole çeviren isim ise Aleix Vidal oldu.
YORUMLAR (7)
-
Bizde ayakabisiz 90 dakika top oynuyorduk biz hangi uzaydan oluyoruz? Böyle sacma baslik ve haber görmedim dahaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
İYİ O ZAMAN BENDE UZAYLIYIM ÇÜNKÜ DİĞER 8 MİLYARA YAKIN İNSAN GİBİ BENDE UZAY''DA YAŞIYORUM. BU NE SAÇMA BİR HABER ANLAMIŞ DEĞİLİM.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
niye uzaylılar kramponsuz asist mi yapıyorlarCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
uzaylılar niye yok diyolarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Maçı izledim. Kırmızı karttan sonra maçın seyri değişti. Messi kapasitesine yakındı. Ronaldo idare etti. Benzemanın uzun zamandır formsuz olması Ronaldoyu çok etkiliyor. Modric iyiydi.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
kesin uzaylı bu messi yalın ayak asist yapmış.biz yazları hiç giymezdik ayakkabı köyde o zmaan bizde diger gezegenden geldikCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
Adamda ayak profesyonel. Krampon olmuş olmamış hiç sorun değil.Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır