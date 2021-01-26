Barcelona - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 23:00 'da Barcelona - Zenit Basket mücadelesi olacak. Peki Barcelona - Zenit Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Barcelona - Zenit Basket saat kaçta, ne zaman?