Barcelona - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Barcelona - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

26.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:07
Barcelona - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 23:00 'da Barcelona - Zenit Basket mücadelesi olacak. Peki Barcelona - Zenit Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Barcelona - Zenit Basket saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Barcelona - Zenit Basket basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Barcelona - Zenit Basket ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

BARCELONA - ZENİT BASKET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Barcelona - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı 26 Ocak Salı günü akşam saat 23:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 11'de başlayacak.

BARCELONA - ZENİT BASKET BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Zenit Basket THY Euroleague maçı Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.

BARCELONA - ZENİT BASKET BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Palau Blaugrana Salonu , Barcelona'da oynanacak.

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