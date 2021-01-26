Barcelona - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 23:00 'da Barcelona - Zenit Basket mücadelesi olacak. Peki Barcelona - Zenit Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Barcelona - Zenit Basket saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Barcelona - Zenit Basket basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Barcelona - Zenit Basket ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
BARCELONA - ZENİT BASKET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Barcelona - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı 26 Ocak Salı günü akşam saat 23:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 11'de başlayacak.
BARCELONA - ZENİT BASKET BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Barcelona - Zenit Basket THY Euroleague maçı Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.
BARCELONA - ZENİT BASKET BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Palau Blaugrana Salonu , Barcelona'da oynanacak.