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Barcelona, Yusuf Demir'i Rapid Wien'e geri verdi

Barcelona, Yusuf Demir'i Rapid Wien'e geri verdi
AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

Barcelona Kulübü, satın alma opsiyonuyla geçen yaz kiraladığı Yusuf Demir'i Avusturya'nın Rapid Wien takımına geri verdiğini açıkladı.

Barcelona Kulübü, satın alma opsiyonuyla geçen yaz kiraladığı Yusuf Demir'i Avusturya'nın Rapid Wien takımına geri verdiğini açıkladı.

Forvet oyuncusu 18 yaşındaki Demir, 9 Temmuz'da 500 bin avro karşılığı kiralama bedeliyle Barcelona B takımına gelmiş ve hazırlık döneminin ardından bu sezon A takımda toplam 9 maçta (3'ü ilk 11'de) forma giymişti.

İlk olarak 21 Ağustos'ta deplasmanda Athletic Bilbao'ya karşı Barcelona formasını giyen Demir, son olarak 8 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı oynamıştı.

Avusturya vatandaşı olan Demir'in Barcelona'da kalabilmesini sağlayacak satın alma opsiyonunun devreye girebilmesi için 10 maç oynaması gerekiyordu.

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AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri

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