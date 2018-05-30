Altınordu 17 Yaş Altı Takımı, Barcelona'yı Devirdi

İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen ve kategorisinde dünyanın en iyi ve elit takımlarının katıldığı U-17 yaş futbol turnuvasında ülkemizi temsil eden Altınordu, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Juventus, Real Madrid, Barcelona, Santos, Atletico Madrid, Steau Bükreş, Palmeiras gibi takımların U-17 takımlarının mücadele ettiği turnuvada, gruplarında ilk iki sırayı alan takımların yanı sıra, en iyi iki üçüncü çeyrek final maçları oynayacak.

GOLLERİ GÖKBERK EFE ATTI

Türkiye şampiyonu olduğu geçen haftanın ardından grupta favori gösterilen Barcelona'yı Gökberk Efe'nin golleriyle 2-1 yenerek sürpriz yapan ve otoriteleri şaşırtan Altınordu, bugün Brezilya'nın Santos, yarın da Japonya'nın Jef United takımıyla karşı karşıya gelecek.

Altınordu teknik direktörü Hasan Fırat, "Barcelona'nın oyun planını bozduk ve sonuca gittik. İspanya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.