Altınordu 17 Yaş Altı Takımı, Barcelona'yı Devirdi
İspanya'da düzenlenen 17 yaş altı futbol turnuvasında ülkemizi temsil eden Altınordu, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen ve kategorisinde dünyanın en iyi ve elit takımlarının katıldığı U-17 yaş futbol turnuvasında ülkemizi temsil eden Altınordu, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
Juventus, Real Madrid, Barcelona, Santos, Atletico Madrid, Steau Bükreş, Palmeiras gibi takımların U-17 takımlarının mücadele ettiği turnuvada, gruplarında ilk iki sırayı alan takımların yanı sıra, en iyi iki üçüncü çeyrek final maçları oynayacak.
GOLLERİ GÖKBERK EFE ATTI
Türkiye şampiyonu olduğu geçen haftanın ardından grupta favori gösterilen Barcelona'yı Gökberk Efe'nin golleriyle 2-1 yenerek sürpriz yapan ve otoriteleri şaşırtan Altınordu, bugün Brezilya'nın Santos, yarın da Japonya'nın Jef United takımıyla karşı karşıya gelecek.
Altınordu teknik direktörü Hasan Fırat, "Barcelona'nın oyun planını bozduk ve sonuca gittik. İspanya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
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altınordu takımına devlet bizzat açık açık destek olmalıdır çünkü memlekette alt yapıya önem veren tek kulüptür, gerekirse düşürmeyecek, çıkaracak ta.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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a milli takıma seçme yapılırkende böyle yetenekli gençler kadroya dahil edilmemeli, para için oynayan haydolar bir kenara bırakılmalıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır?: dahil edilmeli mi edilmemeli mi ?3 Yayından Kaldır
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Helal size genclerCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bu ülkede sportif olarak futbola katkı sağlayan ama adı büyük kulüpler kadar anılmayan en önemli takımdır Altınordu. İzmirli değilim ama destekliyorum kendilerini.Cevap Yaz 24 Yayından Kaldır