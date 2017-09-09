Barcelona'yı Messi Taşıdı
Barcelona, Katalan derbisinde fark yarattı.
Barcelona'yı Messi taşıdı
Barcelona, Katalan derbisinde fark yarattı. Espanyol'u 5-0'lık skorla deviren Barça'da Lionel Messi hat-trickle ön plana çıkarken Ousmane Dembele ilk asistini yaptı.
Real Madrid'in Levante'ye takıldığı haftada rakibini rahat geçen Barça maç fazlasıyla zirvenin sahibi oldu.
Geceye damga vuran isim Lionel Messi oldu ve 26, 35 ve 67. dakikada kaydettiği gollerle hat-tricke imza attı. Karşılaşmanın 87. dakikasında Ivan Rakitic'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Gerard Pique, kafa vuruşuyla skoru 4- 0'a getirdi. Camp Nou'da gol perdesini kapayan Luis Suarez oldu. Yeni transfer Ousmane Dembele'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği pası güzel bir vuruşla asiste çeviren yıldız oyuncu maçın skorunu tayin etti: 5-0
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Kaynak: EuroSport.com