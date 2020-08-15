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Barcelona'yı gol yağmuruna tutan Bayern Münih, yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tur atladı.

Barcelona'yı gol yağmuruna tutan Bayern Münih, yarı finalde
15.08.2020 00:05 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:05

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tur atladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında İspanyol temsilcisi Barcelona ile Almanya'nın Bayern Münih takımı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi.

65 bin kişilik Luz Stadı'nda oynanan mücadelenin 4. dakikasında Thomas Müller'in golüyle Bayern Münih 1-0 öne geçti.

Barcelona'nın bu gole yanıtı gecikmedi. Jordi Alba'nın ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen David Alaba, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi ve 7. dakikada skora 1-1'lik denge geldi.

21. dakikada Barcelona ceza alanına sol taraftan giren Ivan Perisic, topu kaleci Marc-Andre ter Stegen'in müdahalesine rağmen filelere gönderdi ve Alman ekibi yeniden öne geçti: 1-2

Baskısını sürdüren Bayern Münih, 6 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Robert Lewandowski'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza alanında buluşan Serge Gnabry, düzgün bir vuruşla durumu 3-1 yaptı.

Hız kesmeyen Bayern Münih, 31. dakikada skoru 4-1'e getirdi. Sağ taraftan Joshua Kimmich'in ortaladığı topu ceza alanında bir kez daha Thomas Müller tamamladı ve kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Temponun hiç düşmediği ilk yarı, Bayern Münih'in 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya ilk yarıda dört gol atan ilk takım olarak tarihe geçti.

Gol yağmuru dinmedi

57. dakikada rakip ceza alanında topla buluşan Luis Suarez, Jerome Boateng'i çalımladıktan sonra yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Manuel Neuer'in solundan ağlara gönderdi ve farkı ikiye indirdi: 2-4

63. dakikada 19 yaşındaki Alphonso Davies'in şık çalımlarla sol kanattan çizgiye kadar inerek çıkardığı topu müsait durumdaki Joshua Kimmich filelerle buluşturdu: 2-5

Barcelona, 1976 yılında Levski Sofya'ya 5-4 yenildiği maçtan bu yana ilk kez Avrupa kupalarında bir maçta kalesinde 5 gol gördü.

82. dakikada Philippe Coutinho'nun sol taraftan ortaladığı topu arka direkte müsait durumdaki Robert Lewandowski kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve durumu 6-2 yaptı.

Polonyalı futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta da gol atma başarısını gösterdi ve kulüp tarihine geçti. Daha önceki rekor, 1996'da yedi maçta gol atan Jürgen Klinsmann'a aitti.

75. dakikada oyuna giren Brezilyalı Coutinho, oyun disiplininden tamamen kopan Barcelona karşısında 85 ve 89. dakikalarda ağları sarsarak skoru 8-2'ye getirdi.

Rakibini 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Bayern Münih, adını son dört takım arasına yazdırdı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım oldu.

Bayern Münih'in rakibinin belli olacağı turnuvanın son çeyrek final mücadelesinde bugün Manchester City ile Olympique Lyon, TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Kaynak: AA

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