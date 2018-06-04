Barcelona'yı Ali Koç Korkusu Sardı: Sponsorlukları Çekecek
Katalan basını, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından sponsorluklarını Barcelona'dan çekerek Fenerbahçe'ye aktaracağını yazdı.
Barcelona'yı Ali Koç korkusu sardı… Ali Koç'un başkan seçildiği için Barça'dan sponsorluklarını çekerek Fenerbahçe'ye aktaracağı Katalan basınında ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.
Katalan Canal-2, Sport TV ve El Mundo Deportivo'da yapılan yorumlarda Koç'un özellikle Beko reklamını direkt Fenerbahçe'ye aktaracağı, Barça'nın bundan büyük zarar göreceği iddia edildi.
(Foto Spor)
YORUMLAR (11)
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bence barca batar beko giderse yapma baskan etme baskan cekme beko yu hem futbolculara verilen ankastre ocak fırın davlumbaz da geri alınacakmıs. yazık messının karısı bebesıne nasıl mama yapacak yazıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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BARCELONA ELİNİ SALLASA SPONSOR. . . BARÇAYI PENDİK Mİ SANDINIZ KORKACAKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Utanmasalar barcelona iflas edecek diyecekler, barcaya başka sponsor mu yok neyin kafasında bu haberi yapanlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BEŞİKTAŞLI OLARAK TEBRIK EDERİM UMARIM NEFRET EDILEN FB DUVARINI YIKARCevap Yaz Yayından Kaldır
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yav güldürmeyin yandas medya barcelonanın aklına bile gelmez cekılse ne olur cekılmese ne olur. sahılde bir kum tanesı misali. barcelona fenrbahce kelımesını bile telafuz edemez adını duymadıgı ıçinCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır