Barcelona'ya transfer olması beklenen Neymar, La Casa de Papel ile anlaştı

28.08.2019 13:00

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden "La Casa de Papel" ile anlaştığını duyurdu.



Dünyanın en pahalı futbolcularından Neymar'ın transferi için Barcelona ve Paris SG futbol kulüpleri arasında görüşmeler devam ederken yıldız futbolcu iki takım taraftarlarını heyecanlandıran bir hamle yaptı. Euronews.com'da Görüntüle