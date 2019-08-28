Barcelona'ya transfer olması beklenen Neymar, La Casa de Papel ile anlaştı

Barcelona'ya transfer olması beklenen Neymar, La Casa de Papel ile anlaştı

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Barcelona futbol kulübüne transferi beklenirken Netflix'in en çok izlenen dizilerinden "La Casa de Papel" ile anlaştığını duyurdu.

28.08.2019 13:00
Barcelona'ya transfer olması beklenen Neymar, La Casa de Papel ile anlaştı

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden "La Casa de Papel" ile anlaştığını duyurdu.


Dünyanın en pahalı futbolcularından Neymar'ın transferi için Barcelona ve Paris SG futbol kulüpleri arasında görüşmeler devam ederken yıldız futbolcu iki takım taraftarlarını heyecanlandıran bir hamle yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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