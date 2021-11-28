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Barcelona, Villarreal deplasmanından kayıpsız döndü

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Barcelona, Villarreal deplasmanından kayıpsız döndü

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 3-1 mağlup etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 3-1 mağlup etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Frenkie De Jong, 88. dakikada Memphis Depay ve 90+4. dakikada Philippe Coutinho attı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 76. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti.

Teknik direktör Xavi, Barcelona'nın başında çıktığı ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Barcelona bu galibiyetle puanını 23'e çıkarırken, Villarreal ise 16 puanda kaldı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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