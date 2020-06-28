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Barcelona ve deplasmanlar

Barcelona, İspanya La Liga’nın 32. haftasında Celta Vigo’ya konuk oldu.

Barcelona ve deplasmanlar
28.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:01

Barcelona, İspanya La Liga’nın 32. haftasında Celta Vigo’ya konuk oldu. Maça etkili başlayan Katalan ekibi, Messi’nin asistinde Suarez’den gelen golle 1-0 öne geçti. 50. dakikada ise ev sahibi Celta Vigo, Okay Yokuşlu’nun asistinde Smolov’dan gelen golle 1-1’i yakaladı.

Suarez, 67’de takımını bir kez daha öne taşısa da Celta, 88’de Iago Aspas’ın frikik golüyle maçı 2-2’ye getirdi ve bir puanı kaptı.

Bu maç öncesinde 68 puanda olan Barcelona, aynı puandaki Real Madrid’le zirveyi paylaşıyordu. Maçın ardından ise bir puan farkla öne geçti.

Fakat Katalanlar için işler geri dönüşten beri pek de yolunda gitmiyor. Zira Real Madrid, geri dönüş sonrasında oynadığı dört maçta dört galibiyet alırken Barcelona, ikisi de deplasmanda olmak üzere, iki beraberlik aldı.

Koronavirüs dönemi öncesinde ligde oynadığı deplasman maçlarında 21 puan bırakan Barcelona (beş mağlubiyet, üç beraberlik), bu maçlarda özellikle yaratıcılık konusunda sıkıntı çekiyor.

19 Haziran’da Sevilla deplasmanında alınan beraberlikte olduğu gibi Katalan ekibi, Celta’ya karşı yaratıcılık konusunda sıkıntılar yaşadı. Yani topu rakip sahada tutup pas yapmakta, boş kanalları bulup farkı arttırmakta, beraberlik anlarında tempoyu ele geçirip hemen gol atmakta zorlandılar.

Barcelona, geri kalan altı haftada Villareal, Real Valladolid ve Deportivo Alaves deplasmanlarına konuk olacak.

Bugün 23:00’te Espanyol deplasmanında sahaya çıkacak olan Real Madrid ise sonraki dönemde Athletic Bilbao, Granada ve Leganes deplasmanlarında boy gösterecek.

Kaynak: EuroSport.com

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