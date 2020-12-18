Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Barcelona - Valencia hangi kanalda? Canlı İzle

19 Aralık'ta oynanacak olan, Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Barcelona - Valenciahangi kanalda? Canlı İzle... İşte detaylar

Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Barcelona ve Valencia 19.12.2020 Cumartesi günü İspanya La Liga karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Smart Spor HD canlı yayınlıyor.

Barcelona Valencia Hangi Tarihte?

Barcelona Valencia Futbol karşılaşması tarihi 19.12.2020

Barcelona Valencia Hangi Kanalda?

Barcelona - Valencia maçını Smart Spor HD canlı olarak yayınlayacak

Barcelona Valencia Maçı Hangi Gün?

Barcelona - Valencia maçı Cumartesi günü oynanacak

Barcelona Valencia Saat Kaçta?

Barcelona - Valencia Maçın başlama saati 18:15

Barcelona'nın ilk 11'i

Barcelona'nın muhtemel kadrosu: Ter Stegen, Sergino Dest, Lenglet, Mingueza, Alba, Frankie De Jong, Pjanic, Pedri, Coutinho, Messi, Griezmann

Valencia'nın ilk 11'i

Valencia'nın muthtemel kadrosu: Domenech, Daniel Wass, Gabriel Paulista, Guillamon, Jose Gaya, Kondogbia, Uros Racic, Manu Vallejo, Kang In, Goncalo Guedes, Maxi Gomez

Barcelona'dan 3 Puan

Barcelona son 2 maçta üst üste galibiyetler alarak biraz olsun moral buldu. Geçtiğimiz hafta sonu Levante'yi 1-0 ile geçen Ronald Koeman'ın ekibi, hafta içi ise lider Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı. Puanını 20'ye yükselten Barcelona, La Liga'da 5. Sırada yre alıyor. Bu hafta iç sahada üst üste 3. Maçını oynayacak olan Barcelona, Camp Nou'da Valencia'yı konuk edecek. Son 2 maçından galibiyet ile ayrılan Barceloan'nın bugün Valencia karşısında da kazanmasını bekliyorum. Maç öncesinde Pique ve Ansu Fati'nin sakatlıkları bulunuyor.

Valencia 4 Maçtır Kazanamıyor

Javi Gracia ve öğrencileri adına gidişat pek iyi değil. Bu sezon Valencia önemli isimlerini kaybetti ama kadroları çok vasatta değil. Geçtiğimiz hafta iç sahada konuk ettikleri Athletic Bilbao ile 2-2 berabere kaldılar. La Liga'da üst üste 4 maçtır kazanamıyorlar. Yarasalar, bu sezon ligde sadece 3 galibiyet alabildi. Topladıkları 14 puan ile 12. Sırada yer alıyorlar ve düşme hattı ile arasındaki puan farkı sadece 3. Bu hafta deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak Valencia'da Kevin Gameiro ve Jasper Cillessen'in sakatlığı bulunuyor.