Barcelona - Valencia Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Barcelona - Valencia Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

07.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:21
Barcelona - Valencia Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 23:00 'da Barcelona - Valencia Basket mücadelesi olacak. Peki Barcelona - Valencia Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Barcelona - Valencia Basket saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Barcelona - Valencia Basket basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Barcelona - Valencia Basketne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

BARCELONA - VALENCİA BASKET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Barcelona - Valencia BasketTHY Euroleague basketbol maçı 7 Ocak Perşembe günü akşam saat 23:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 11'de başlayacak.

BARCELONA - VALENCİA BASKET BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Valencia BasketTHY Euroleague maçıBein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında yayınlanacaktır.

BARCELONA - VALENCİA BASKET BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Palau Blaugrana Salonu , Barcelona'da oynanacak.

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