Barcelona - Valencia Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 23:00 'da Barcelona - Valencia Basket mücadelesi olacak. Peki Barcelona - Valencia Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Barcelona - Valencia Basket saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Barcelona - Valencia Basket basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Barcelona - Valencia Basketne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
BARCELONA - VALENCİA BASKET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Barcelona - Valencia BasketTHY Euroleague basketbol maçı 7 Ocak Perşembe günü akşam saat 23:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 11'de başlayacak.
BARCELONA - VALENCİA BASKET BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Barcelona - Valencia BasketTHY Euroleague maçıBein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında yayınlanacaktır.
BARCELONA - VALENCİA BASKET BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Palau Blaugrana Salonu , Barcelona'da oynanacak.