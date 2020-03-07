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Barcelona üç puanı tek golle aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Barcelona, sahasında Real Sociedad'ı 1-0 yendi.

07.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 07.03.2020 23:06
Barcelona üç puanı tek golle aldı

1. Futbol Ligi'nin () 27. haftasında , sahasında 'ı 1-0 yendi.

Son dönemlerde iyi futboluyla öne çıkan ve Kral Kupası'nda finale kalan Real Sociedad karşısında çok zorlanan Barcelona, 81. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle galibiyeti aldı.

Puanını 58'e yükselten Barcelona, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.

La Liga'da 56 puanla ikinci sırada olan Real Madrid, yarın deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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