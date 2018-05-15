Nou Camp'a Bir Türk Daha Gidiyor! Barcelona, Abdülkadir Ömür'ün Peşine Düştü
Katalan devi Barcelona, Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür'ün transferi için harekete geçti. Bordo-mavililer, 30 milyon euro istiyor.
Türk futbolunun ve Trabzonspor'un el üstünde tuttuğu Abdülkadir Ömür'ün Barcelona'nın takibinde olduğu ortaya çıktı.
Katalan devi yetkililerinin, stili 'Messi'ye benzetilen 18 yaşındaki yıldızın maçlarını izlediği öğrenilirken gelecek günlerde Bordo-Mavili kulübün kapısını çalabilecekleri öğrenildi.
TRABZONSPOR 30 MİLYON EURO İSTİYOR
Daha önce de Almanya, İtalya ve İspanya'nın dev kulüplerinin tarafından takip edilen Abdülkadir için Trabzonspor bonservisi bedelini 30 milyon euro olarak belirlemişti. Eğer Barcelona ciddi bir şekilde Bordo-Mavililer ile masaya oturmayı düşünürse bu rakamın daha da yukarı çekilebileceği belirtildi.
Abdülkadir Ömür'ün transferi konusunda sezon sonunda hareketli günler yaşanabileceği, mali olarak kötü durumda olan Trabzonspor'un da oyuncunun hedeflenen paraya satılmasına sıcak baktığı öğrenildi.
(Habertürk)
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@ blade denen beyinsize, Hamsi kadar beynin olsaydi bu laflari edip arkandan konusturmazdin.Trabzon insani merttir,durustur,vatan millet askiyla yanan insanlardir. birisi denk gelir agizini yuzunu birlestirir.yaptigin yorumlara dikkat et.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ulan neden çekememezlik yapıyosunuz! Adam 18inde ve 2 gün önce canlı canlı izledm bursa -ts maçında. Kumaşı kaliteliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Futboldan anlayan anlamayan herkez konuşuyor. Yusuf ve Abdülkadir dünya çapında yetenekler.alamadığınız konular hakkında yazmayinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Hani boyle turist goren köylü bir gözlemeyi 50 dolara satmaya falan calisir ya o hesap Trabzon Barcelona ismini duyunca köylü kurnazligi yapmaya calismis ulan verir mi o parayi barcelona aptal mi ? Abdulkadir 30 milyon edecek ne yapmis hamsi beyinliler siziCevap Yaz 4 11 Yayından KaldırISPARTALI : Konuştuğun kelimelere çeki düzen ver Benim kafamı bozma yapacaksan adam gibi yorum yap yada hiç yapma Hamsi beyinli tam senin gibilerdirTüm 26 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır