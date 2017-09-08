Barcelona Teknik Direktörü: Arda'dan Bir Maçta Üç Gol Atmasını İstiyorum

Transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan Arda Turan için Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde'den açıklamalar geldi.

İspanyol basınına konuşan Valverde, ''Arda ile konuşmadım. Buraya geldiğinde kas sakatlığı vardı. Onu da kadrodaki diğer herkes gibi sayıyorum. Her şey onun çalışmasına bağlı. Ben, Arda'nın bir gün oynayıp, 3 gol atmasını isterim'' dedi.

''BİR MAÇTA ÜÇ GOL ATMASINI BEKLİYORUM''

Arda'dan beklentileri olduğunu belirten İspanyol teknik adam, ''Arda, kadromuzdaki bir oyuncu. Ondan alabileceğimizin en fazlasını almak istiyoruz. Onu bir gün oynatıp, üç gol atmasını isterim. Teknik direktör olarak ondan beklediğim şey sıkı çalışması. Onun da aynısını yapması gerekiyor'' şeklinde konuştu.