Barcelona Sporting Club Oyuncuları Çalışmalarına Devam Ediyor
Endonezya'da liglere ara verilmesinin ardından evlerinde karantinaya çekilen BSC oyuncuları antremanlarına evden yaptıkları çalışmalarla devam ediyor.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Endonezya'da liglere ara verilmesinin ardından evlerinde karantinaya çekilen BSC oyuncuları antremanlarına evden yaptıkları çalışmalarla devam ediyor.
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Kaynak: Dugout