Barcelona Sporting Club Oyuncuları Çalışmalarına Devam Ediyor Endonezya'da liglere ara verilmesinin ardından evlerinde karantinaya çekilen BSC oyuncuları antremanlarına evden yaptıkları çalışmalarla devam ediyor.

Endonezya'da liglere ara verilmesinin ardından evlerinde karantinaya çekilen BSC oyuncuları antremanlarına evden yaptıkları çalışmalarla devam ediyor. Kaynak: Dugout