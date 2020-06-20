Barcelona, Sevilla deplasmanından bir puanla döndü
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında lider Barcelona deplasmanda Sevilla ile 0-0 berabere kaldı.
20.06.2020 01:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:09
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında lider Barcelona deplasmanda Sevilla ile 0-0 berabere kaldı.
La Liga'daki beşinci beraberliğini alan Barcelona, 65 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla ise 52 puanla 3. sırada yer aldı.
Ligde, ikinci sırada olan Real Madrid (62), 21 Haziran'da deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak.
La Liga'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 3 ay duran maçlar, seyircisiz ve salgına karşı alınan önlemlerle 11 Haziran'da başlamıştı.
Kaynak: AA