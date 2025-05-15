Barcelona şampiyon oldu mu 2025?

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Jagoba Arrasate'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi ve maç 2-1 sona erdi. Peki, Barcelona şampiyon oldu mu 2025?

REAL MADRİD SON DAKİKADA SEVİNDİ!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Jagoba Arrasate'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi.Mallorca erken bulduğu golle uzun maçı üstün götürdse de Real Madrid son dakikada bulduğu golle kazanmayı bildi.

Bu sonuçla şampiyonluk hesapları değişti.

Zirvede son durum:

Takım / Puan

Barcelona : 82 Puan (35 maç)

Real Madrid : 78 Puan (36 maç)

Bu sonuçlarla şampiyonluk yarışı henüz sona ermedi. Barcelona bugün deplasmanda karşılaşacağı Espanyol'u yenmesi halinde şampiyon olacak.

Barcelona'nın kalan maçları

EspanyolBarcelona

Barcelona Villareal

Athletic Bilbao Barcelona