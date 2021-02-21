Barcelona, sahasında Cadiz ile berabere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Barcelona, sahasında Cadiz ile berabere kaldı

21.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:42
Barcelona, sahasında Cadiz ile berabere kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Cadiz ile 1-1 berabere kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Cadiz ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Barcelona, ilk yarıyı bu skorla kapattı.

İkinci yarı skor avantajını koruyamayan Katalan takımı, 88. dakikada Cadiz'den Alex Fernandez'in penaltıdan attığı golle engel olamayarak, sahadan 1 puanla ayrıldı.

La Liga'da bir maçı eksik olan Barcelona puanını 47'ye çıkartırken, ikinci sıradaki Real Madrid 52, lider Atletico Madrid de 55 puanda (1 maçı eksik) bulunuyor.

Messi, Barcelona formasıyla en fazla lig maçına çıkan futbolcu

Diğer yandan Katalan ekiple 506. lig maçına çıkan Lionel Messi, Barcelona formasıyla 505 maçla Xavi Hernandez'e ait olan La Liga'da en fazla karşılaşmada oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu

Messi ayrıca gol krallığı yarışında Atletico Madrid'de oynayan Luis Suarez ile aynı gol sayısıyla (16) ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Özlem Zengin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Onur Akay Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Osman Özköylü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Şehit Eskişehir Mehmet Şerif Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barcelona, sahasında Cadiz ile berabere kaldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 18:44:43. #1.14#
title