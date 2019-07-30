Barcelona, Restoranların Açık Teraslarında Sigara İçmeyi Yasaklayacak

Yeni yasa teklifiyle Katalonya'da barların ve restoranların açık alanlarında artık sigara içilemeyecek.

Catalan News'a göre İspanya'da Ocak 2011'de, işyerlerinin teraslarında sigara içilmesine izin verilse de halka açık yerlerde sigara içmek yasaklanmıştı.

Haber sitesi o sırada bazı işletme sahiplerinin kurallar nedeniyle geleneği kaybetmekten korktuğunu bildirmişti.

Ancak başkenti Barcelona olan Katalonya'daki sağlık yetkilileri şimdi bir adım daha atarak bölgedeki tüm bar ve restoranların açık teraslarında sigara içilmesini yasaklamak istiyor.

The Guardian'a göre yetkililer, etrafı çevrili açık alanlarda yasanın sigara kullananlar tarafından sık sık göz ardı edildiğini iddia etti.

Önerilen değişikliklerin gelecek yıl yürürlüğe girebileceği anlaşılıyor.

Yeni kurallar kapsamında sigara içmek araç içinde, açık spor merkezlerinde, otobüs duraklarında ve tren istasyonlarında da yasaklanabilir.

Catalan News'un haberine göre Katalan hükümeti özel araçlarda, açık spor tesislerinde ve toplu taşıma istasyonlarının yakınında sigara içmeyi yasaklama planlarını mayısta Dünya Sigaraya Hayır Günü'nde duyurmuştu.

Ülke genelinde de İspanyol hükümet, tütünün fiyatını artırmayı planlıyor.

Eurostat'a göre İspanya'da sigara kullananların sayısı yaklaşık yüzde 22'ye düştü.

Bu oran, AB ve İngiltere ortalamasının üzerinde. AB ortalaması yüzde 18'ken, İngiltere ortalaması ise yüzde 13 seviyesinde.

İspanya'daki yeni kurallar ülkeyi İngiltere gibi diğer Avrupa ülkeleriyle aynı çizgiye getirmeyi amaçlıyor.

Esra Güngör - Chiara Giordano

ttps://www.independentturkish.com/node/54126/ya%C5%9Fam/barselona-a%C3%A7%C4%B1k-alanda-sigara-i%C3%A7meyi-yasaklayacak