Barcelona - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00 'da Barcelona - Real Madrid mücadelesi olacak. Peki Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Barcelona - Real Madrid saat kaçta, ne zaman?