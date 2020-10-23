Barcelona - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Barcelona - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

23.10.2020 19:42 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:45
Barcelona - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00 'da Barcelona - Real Madrid mücadelesi olacak. Peki Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Barcelona - Real Madrid saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Barcelona - Real Madrid basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Barcelona - Real Madrid ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

BARCELONA - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Barcelona - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı 23 Ekim Cuma günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10'da başlayacak.

BARCELONA - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Madrid THY Euroleague maçı bugün saat 22:00 'daBein Sports 3 kanalında yayınlanacaktır.

BARCELONA - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Palau Blaugrana Salonu'nda, Barcelona'da oynanacak.

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