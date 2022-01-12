Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid maçı şifresiz mi?
İspanya Süper Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Barcelona - Real Madrid takımları bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Barcelona - Real Madrid maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
İspanya Süper Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Barcelona - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Barcelona - Real Madrid maçı şifresiz mi? Barcelona - Real Madrid maçı hakemi kim? Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Barcelona - Real Madrid İspanya Süper Kupası maçı, 12.01.2022 Çarşamba saat 22.00'de başlayacak.
Barcelona - Real Madrid maçı Tivibu Spor'dan yayınlanacak
Barcelona - Real Madrid maçını izlemek için Tivibu Spor kullanıcısı olmalısınız.
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