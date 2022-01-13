Barcelona - Real Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? 12 Ocak Barca - Real Madrid İspanya Süper Kupa yarı final maçını kim kazandı, maçta atılan goller? - Haberler
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Barcelona - Real Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? 12 Ocak Barca - Real Madrid İspanya Süper Kupa yarı final maçını kim kazandı, maçta atılan goller?

Barcelona - Real Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? 12 Ocak Barca - Real Madrid İspanya Süper Kupa yarı final maçını kim kazandı, maçta atılan goller?
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Barcelona - Real Madrid bugün Süper Kupa yarı finalinde karşılaştı. Maçın bitmesine yakın futbol severler, Barcelona - Real Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? 12 Ocak Barca - Real Madrid İspanya Süper Kupa yarı final maçını kim kazandı, maçta atılan goller? merak etti. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? İspanya Süper Kupası finale kim çıktı? Barca mı? Real mi? Detaylar sizlerle...

İspanya Süper Kupası yarı final heyecanıyla devam ediyor. Bugün Barcelona - Real Madrid maçı oynanıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? 12 Ocak Barca - Real Madrid İspanya Süper Kupa yarı final maçını kim kazandı, maçta atılan goller? Barcelona - Real Madrid maçının gollerini kim attı?

Barcelona - Real Madrid İspanya Süper Kupa yarı final maçının 90 dakikası 2-2 bitti. Maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda ise Real Madrid 1 gol atarak maçı 3-2 kazandı ve finale çıktı.

Maç 3-2 Real Madrid'in üstünlüğü ile tamamlandı. Böylelikle Real M. finale çıktı. Maçta atılan goller şöyle.

Real Madrid'in golleri:

  • 25. dakika : Vinicius Junior
  • 72. dakika : Karim Benzema
  • 98. dakika : Federico Valverde

Barcelona'nın golleri:

  • 41. dakika : Luuk de Jong
  • 83. dakika : Ansu Fati

BARCELONA 2 - 3 REAL MADRİD

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