Barcelona - Real Madrid maçı kaç kaç? Barcelona - Real Madrid maç sonucu | El Clasico detayları

İspanya'da La Liga devleri karşı karşıya geliyor! Barcelona Real Madrid karşılaşmasının ilk yarısı tamamlandı. Maç hakkında detayları ve merak edilenleri sizler için derledik. Barcelona - Real Madrid maçı ilk yarı sonucu kaç kaç?

İspanya futbolu için en önemli maç olan ve aynı zamanda dünyanın da merakla beklediği Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Peki Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda?

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?

Devre arasına giren maçta durum 1-1

BARCELONA GOLLERİNİ KİM ATTI?

Ansu Fati 8. dakikada golü ağlarla buluşturdu.

REAL MADRİD GOLLERİNİ KİM ATTI?

Federico Valverde beşinci dakikada golü buldu.

Sergio Ramos 63. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2-1'e çıkardı.

Luka Modric 90. dakikada Real Madrid'in üçüncü golünü ağlarla buluşturdu.