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Barcelona, Pjanic transferini açıkladı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, İtalya temsilcisi Juventus'ta forma giyen 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i transfer etti.

Barcelona, Pjanic transferini açıkladı
29.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:02

İspanya'nın Barcelona Kulübü, İtalya temsilcisi Juventus'ta forma giyen 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i transfer etti.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Juventus ile varılan anlaşma doğrultusunda Pjanic'in bonservis bedelinin 60 milyon avro olduğu, ayrıca bireysel ve takım başarılarına bağlı olarak 5 milyon avroluk ek ödeme opsiyonu bulunduğunu bildirdi.

Katalan ekibi, Pjanic ile tek taraflı serbest kalma bedeli 400 milyon avro olarak belirlenen 4 sezonluk sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Pjanic, sezon sonuna kadar Juventus'ya forma giydikten sonra Barcelona'ya katılacak.

Barcelona ve Juventus kulüpleri transferde hızlı bir gün geçirdi. Pjanic'den bir saat kadar önce her iki kulüpten yapılan açıklamada, Barcelona'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'nun 72 milyon avroluk bonservis bedeli ve başarılarına bağlı 10 milyon avroluk ek ödeme opsiyonuyla Juventus'a transfer olduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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