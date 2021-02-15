Barcelona - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarın 2. tur karşılaşmaları oynanacak. Peki Barcelona - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Yarın 2. tur mücadeleleri oynanacak. Peki Barcelona - Paris Saint Germain maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

BARCELONA - PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Barcelona - Paris Saint Germain maçı 16 Şubat Salı günü (yarın akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

BARCELONA - PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Paris Saint Germain maçını Bein Sports beIN Connect Web, CBC Sport, Azerspace 46E kanallarından izleyebilirsiniz.

BARCELONA - PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Camp Nou Stadyumu, Barcelona'da oynanacak.