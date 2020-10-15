Barcelona - Panathinaikos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Barcelona - Panathinaikos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

15.10.2020 19:54 | Son Güncelleme: 15.10.2020 19:59
Barcelona - Panathinaikos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00 'da Barcelona - Panathinaikos mücadelesi olacak. Peki Barcelona - Panathinaikos maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Barcelona - Panathinaikos saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Barcelona - Panathinaikos basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Barcelona - Panathinaikos ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

BARCELONA - PANATHİNAİKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Barcelona - Panathinaikos THY Euroleague basketbol maçı 15 Ekim Perşembe günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10'da başlayacak.

BARCELONA - PANATHİNAİKOS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Panathinaikos THY Euroleague maçı bugün saat 22:00 'da Bein Sports 3 kanalında yayınlanacaktır.

BARCELONA - PANATHİNAİKOS BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Palau Blaugrana Salonu'nda, Barcelona'da oynanacaktır.

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