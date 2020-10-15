Barcelona - Panathinaikos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
15.10.2020 19:54 | Son Güncelleme: 15.10.2020 19:59
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00 'da Barcelona - Panathinaikos mücadelesi olacak. Peki Barcelona - Panathinaikos maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Barcelona - Panathinaikos saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Barcelona - Panathinaikos basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Barcelona - Panathinaikos ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
BARCELONA - PANATHİNAİKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Barcelona - Panathinaikos THY Euroleague basketbol maçı 15 Ekim Perşembe günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10'da başlayacak.
BARCELONA - PANATHİNAİKOS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Barcelona - Panathinaikos THY Euroleague maçı bugün saat 22:00 'da Bein Sports 3 kanalında yayınlanacaktır.
BARCELONA - PANATHİNAİKOS BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Palau Blaugrana Salonu'nda, Barcelona'da oynanacaktır.