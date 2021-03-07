Barcelona, Osasuna deplasmanından 3 puanla döndü
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Barcelona, Osasuna deplasmanından 3 puanla döndü

07.03.2021 00:51 | Son Güncelleme: 07.03.2021 00:54
Barcelona, Osasuna deplasmanından 3 puanla döndü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı 2-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı 2-0 mağlup etti.

İlk yarının 30. dakikasında Jordi Alba'nın golüyle öne geçen Barcelona, 82. dakikada 18 yaşındaki futbolcusu İlaix Moriba ile farkı 2'ye çıkararak, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde puanını 56'ya çıkaran Barcelona, lider Atletico Madrid'in iki puan gerisinde 2'ncilikte kaldı.

Osasuna ise 28 puanla 13. sırada yer aldı.

Diğer yandan La Liga'da haftanın maçı olan Madrid derbisinde, 7 Mart Pazar günü (TSİ) 18.15'te Atletico Madrid ile Real Madrid, Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

La Liga'da şampiyonluk yarışında, iki maç eksiğe rağmen 58 puanla lider olan Atletico Madrid'i, Barcelona (56) ve bir maç eksiği olan Real Madrid (53) izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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