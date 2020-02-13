Barcelona’nın Nou Camp’ta Getafe’ye Attığı En Güzel Goller
FC Barcelona’nın La Liga’da Getafe’ye karşı evinde oynadığı karşılaşmalarda oynadığı en güzel beş golü sizin için seçtik. İşte Messi, Suarez ve Xavi’nin Getafe ağlarına gönderdiği goller..
13.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:19
FC Barcelona'nın La Liga'da Getafe'ye karşı evinde oynadığı karşılaşmalarda oynadığı en güzel beş golü sizin için seçtik. İşte Messi, Suarez ve Xavi'nin Getafe ağlarına gönderdiği goller..
Kaynak: Dugout
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