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Barcelona’nın Nou Camp’ta Getafe’ye Attığı En Güzel Goller

FC Barcelona’nın La Liga’da Getafe’ye karşı evinde oynadığı karşılaşmalarda oynadığı en güzel beş golü sizin için seçtik. İşte Messi, Suarez ve Xavi’nin Getafe ağlarına gönderdiği goller..

13.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:19

FC 'nın 'da 'ye karşı evinde oynadığı karşılaşmalarda oynadığı en güzel beş golü sizin için seçtik. İşte Messi, Suarez ve Xavi'nin Getafe ağlarına gönderdiği goller..

Kaynak: Dugout

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