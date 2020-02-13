Barcelona’nın Nou Camp’ta Getafe’ye Attığı En Güzel Goller

13.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:19

FC Barcelona'nın La Liga'da Getafe'ye karşı evinde oynadığı karşılaşmalarda oynadığı en güzel beş golü sizin için seçtik. İşte Messi, Suarez ve Xavi'nin Getafe ağlarına gönderdiği goller..