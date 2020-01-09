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Barcelona'nın İspanya Süper Kupası'nda Attığı En İyi Goller

Barcelona La Liga'da olduğu gibi İspanya Süper Kupası'nda da bir çok başarı elde etti. Bu videomuzda ise Barcelona'nın İspanya Süper Kupası'nda attığı en iyi golleri izleyeceksiniz.

09.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:19

'da olduğu gibi Süper Kupası'nda da bir çok başarı elde etti. Bu videomuzda ise Barcelona'nın İspanya Süper Kupası'nda attığı en iyi golleri izleyeceksiniz.

Kaynak: Dugout

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