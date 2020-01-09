Barcelona'nın İspanya Süper Kupası'nda Attığı En İyi Goller

09.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:19

Barcelona La Liga'da olduğu gibi İspanya Süper Kupası'nda da bir çok başarı elde etti. Bu videomuzda ise Barcelona'nın İspanya Süper Kupası'nda attığı en iyi golleri izleyeceksiniz.