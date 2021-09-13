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Barcelona'nın Danimarkalı futbolcusu Braithwaite ameliyat edilecek

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Barcelona'nın Danimarkalı futbolcusu Braithwaite ameliyat edilecek

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Danimarkalı futbolcusu Martin Braithwaite'in sol dizinden ameliyat edileceğini açıkladı.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Danimarkalı futbolcusu Martin Braithwaite'in sol dizinden ameliyat edileceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Braithwaite'in sol dizindeki patelofemoral ekleminden sakatlığı bulunduğu ve fizyoterapiden olumlu sonuç alınamayınca ilerleyen günlerde ameliyat edilmesine karar verildiği duyuruldu.

İspanyol basını da Danimarkalı futbolcunun 3-4 ay sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü yazdı.

Barcelona'da sezon başından bu yana hücum bölgesinde sıkıntılı bir dönemden geçilirken, Sergio Agüero, Ansu Fati ve Ousmane Dembele'den sonra forvette Braithwaite ile birlikte dördüncü sakatlık yaşandı.

AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri
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Haber: Barcelona'nın Danimarkalı futbolcusu Braithwaite ameliyat edilecek - Haberler Spor
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