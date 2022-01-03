Barcelona'nın bugün tanıttığı Fernan Torres'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Barcelona'nın bugün tanıttığı Fernan Torres'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Barcelona'nın bugün tanıttığı Fernan Torres'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

Barcelona Kulübünün ara transfer döneminde Manchester City'den aldığı ve bugün basına tanıttığı futbolcu Fernan Torres'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Barcelona Kulübünün ara transfer döneminde Manchester City'den aldığı ve bugün basına tanıttığı futbolcu Fernan Torres'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcularından Fernan Torres ve Pedri'nin Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde karantinaya alındıkları duyuruldu.

Torres, bugün Nou Camp Stadı'nda düzenlenen organizasyonda basına tanıtılmış ve aralarında kulüp başkanı Joan Laporta'nın da olduğu bazı yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenlemişti.

İspanyol futbolcu, tanıtımın bir bölümünde maske takmazken, takımla da ilk antrenmanına çıkmıştı.

AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri

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